Диетологи рассказали о пользе брокколи

Американские диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус рассказали о пользе брокколи для сердца, печени и суставов. Об этом сообщает издание «Real Simple», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам специалистов, в брокколи содержится мало углеводов, много клетчатки, и они являются значительным источником витаминов C и K. Они также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен, добавила Вайс. Петернелл заявила, что брокколи полезны организму для сопротивления болезням и инфекциям благодаря двум типам антиоксидантов сульфорафанов и индолов, которые действуют как регуляторы детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки.

«Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках», — сообщила Денхаус.

Диетологи подчеркнули, что брокколи также насыщены хромом, который влияет на выработку норадреналина, мелатонина и серотонина, от которых зависит настроение человека. Благодаря употреблению этого овоща улучшается работа печени и суставов — сульфорафан уменьшает воспаление хрящей.