Россия и Франция продолжат синхронные действия по стабилизации ситуации на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - В русле регулярных российско-французских контактов на высшем уровне состоялся телефонный разговор главы России Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает во вторник Trend со ссылкой на сайт Кремля.

Как сообщается, при обмене мнениями по карабахскому урегулированию выражено удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.

Отмечено, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.