ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

В мире 21 декабря 2021 23:25 (UTC+04:00)
ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, передает во вторник агентство Associated Press слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Клюге добавил, что "омикрон" был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

По словам Клюге, за прошедшую неделю в Европе было выявлено 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это на 40% больше, чем за предыдущую неделю.

Также директор европейского бюро сообщил, что у 89% пациентов с "омикроном" выявляются те же симптомы, что и при других штаммах, а именно кашель, боль в горле и повышенная температура. Чаще всего в регионе новый штамм выявляли у людей 20-30 лет.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Грузия увеличила импорт из Туркменистана более чем вдвое
Грузия увеличила импорт из Туркменистана более чем вдвое
Американская компания завершает строительство установок на крупном туркменском НПЗ
Американская компания завершает строительство установок на крупном туркменском НПЗ
Обнародован прогресс по газовым переговорам между Туркменистаном и Ираном
Обнародован прогресс по газовым переговорам между Туркменистаном и Ираном
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы В мире 23:25
ЕС выделил €560 млн на поддержку сирийцев в Турции Турция 23:08
В результате обрушения здания в Иране пострадали 12 человек (ФОТО/ВИДЕО) Иран 22:50
В Киеве состоялась встреча с азербайджанцами Украины (ФОТО) Общество 22:48
В Евразийском банке развития назвали портфель перспективных проектов в Узбекистане Узбекистан 22:23
Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась на исторически высоком уровне Энергетика 22:10
Ее большое сердце: в Баку отметили 100-летие Лейлы Бадирбейли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 21:51
Кыргызстан избран в Оценочный орган Межправкомитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия Кыргызстан 21:45
Анкара призывает к совместным шагам в борьбе с нелегальной миграцией - Чавушоглу Турция 21:34
В Азербайджане обсудили изменение климата и его последствия Экономика 21:22
Япония предоставила Ирану 3 млн. доз вакцины от коронавируса - посол Иран 21:20
Бакинская высшая школа нефти SOCAR отметила свой 10-летний юбилей (ФОТО) Общество 20:58
Утвержден меморандум о взаимопонимании об обмене информацией между Азербайджаном и Хорватией Политика 20:41
Ассоциация ювелиров Азербайджана планирует провести выставку Экономика 20:30
Экспорт Ассоциации ювелиров Азербайджана составил более 24 миллионов манатов Экономика 20:17
Северная Македония назвала сроки запуска проекта по импорту азербайджанского газа Энергетика 20:09
Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Хорватию за 11 месяцев Энергетика 20:04
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов в Грузию почти в два раза Грузия 20:01
В Азербайджане наступила зима Общество 19:59
Россия и Франция продолжат синхронные действия по стабилизации ситуации на Южном Кавказе В мире 19:51
Причины роста цен на мировом рынке - комментарий Экономика 19:14
Президент Азербайджана принял министра энергетики и природных ресурсов Турции (ВИДЕО) Политика 19:10
Президент Азербайджана принял министра обороны Грузии (ВИДЕО) Политика 19:07
Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявило тендер Тендеры 18:51
Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA незначительно выросли Транспорт 18:48
В Азербайджане состоялись учебно-методические сборы офицеров по работе с личным составом и психологов (ФОТО) Политика 18:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:41
В Азербайджане выявлено еще 662 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 452 человека Общество 18:39
Ностальгия! В Баку прозвучали хиты легендарной группы "Караван" - творческий вечер Микаила Векилова (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 18:34
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате удара током Происшествия 18:31
Стало известно, когда состоятся очередные пленарные заседания Милли Меджлиса Политика 18:26
Академик НАНА о необходимости создания региональных городов Экономика 18:19
Министр обороны Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Политика 18:18
В Азербайджане утвержден Устав Агентства по развитию экономических зон - Распоряжение Политика 18:11
В Азербайджане утверждено "Образцовое положение об Агропарках" Политика 18:00
Центробанк Турции включил азербайджанский манат в список «Иностранные валюты для торговли» Финансы 17:56
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают повышаться Израиль 17:53
Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ почти на треть Экономика 17:53
США направят международным организациям $580 млн помощи на борьбу с пандемией США 17:49
Вугар Сафарли приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы Общество 17:46
В Азербайджане совокупные активы банков выросли более чем на 10% Финансы 17:46
Премьер Венгрии заявил об ожидании признания "Спутника V" международными организациями Европа 17:45
Эльчин Азизов удостоен премии "Звезды Содружества" (ФОТО) Культура 17:39
Цена газа в Европе приблизилась к $2 050 за 1 тыс. куб. м Европа 17:32
ВОЗ рекомендовала вакцину от ковида Novavax для экстренного применения Европа 17:30
Грузия увеличила импорт из Туркменистана более чем вдвое Грузия 17:24
Музыкальная "Зимняя сказка" в Баку Культура 17:18
В Азербайджане снижена ставка экспортных пошлин на кожевенные изделия Экономика 17:10
Американская компания завершает строительство установок на крупном туркменском НПЗ Бизнес 17:01
Госфонд Азербайджана об отказе в адресной соцпомощи лицам, имеющим несколько мобильных номеров Общество 17:01
Назначены председатели и судьи в ряд судов первой инстанции Азербайджана - Распоряжение Политика 16:57
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль с начала года превысил 1,5 млн тонн Энергетика 16:54
Сербский министр назвал "Спутник V" самой эффективной вакциной против омикрон-штамма Европа 16:53
В Азербайджане утверждены правила открытых тендеров Экономика 16:52
В Азербайджане динамика депозитов в нацвалюте остается положительной - Газпромбанк Экономика 16:48
Старейшие представители малочисленных народов, встречавшиеся с Президентом Ильхамом Алиевым, дали интервью AzTV Политика 16:38
Networking Azerbaijan провел очередное мероприятие для бизнес-сообщества страны (ФОТО) Социум 16:36
Жителям Германии рекомендовали из-за пандемии максимально ограничить контакты Европа 16:31
Посольство Кыргызстана в Баку нацелено на решение ряда ключевых задач с Азербайджаном - посол Экономика 16:29
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана превысила 600 млн манатов Финансы 16:25
В список приоритетов Азербайджана до 2030 г. также входит развитие культурных и творческих отраслей - Анар Керимов Общество 16:20
Retail Bankers’ School AccessBank-а начала свою работу (PHOTO) Экономика 16:19
Число участников Ассоциации ювелиров Азербайджана увеличилось Экономика 16:16
Азербайджан - лидер региона по всем показателям - Вюсал Гасымлы Экономика 16:03
Азербайджан экспортировал в Италию более 12 млн тонн нефти Энергетика 15:57
Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем на 40% Транспорт 15:55
Товарооборот Азербайджана с 5 основными торговыми партнерами превысил $18 млрд Экономика 15:52
С начала года посредством электронной системы осуществлен перевод более 46 тыс. учащихся школ Баку Общество 15:48
Путин поблагодарил российских миротворцев в Карабахе за профессионализм, выдержку и стойкость Политика 15:47
Центробанк Узбекистана об объеме резервных активов Узбекистан 15:43
Обнародован топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти Энергетика 15:38
Азербайджан за год увеличил экспорт газа почти наполовину Энергетика 15:29
Азербайджан с начала года экспортировал более 25 млн тонн нефти Энергетика 15:23
Назван рост поступлений в госбюджет Азербайджана по линии таможни Экономика 15:20
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане Общество 15:15
В Баку и на Абшероне ожидается снежная погода - Умайра Тагиева Общество 15:08
Каждый год десятки директоров увольняют из-за нарушений - Эмин Амруллаев Общество 15:03
Прости, Баку… Она услышит эту песню на небесах… Памяти Ирины Андреевой (ВИДЕО) Культура 15:02
Министр энергетики Турции прибыл в Баку Энергетика 14:50
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил $30 млрд Экономика 14:50
США закупят 500 млн домашних тестов на ковид для бесплатной выдачи американцам США 14:48
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на поставку труб и фитингов Тендеры 14:47
К 2030 г. долю ВИЭ в общей производственной мощности в Азербайджане планируется увеличить до 30% - министр Энергетика 14:47
В Баку прошел Ежегодный саммит инноваций, организованный PASHA Holding при поддержке Bakcell (ФОТО) ИКТ 14:46
Его душу пленяла и очаровывала женская красота – 200-летие Ашуга Алескера (ФОТО) Культура 14:40
Япония продлевает на неопределенный срок въездные ограничения из-за "омикрона" Другие страны 14:32
Прокурор попросил 9 лет лишения свободы для Ата Абдуллаева Общество 14:16
Обнародован прогресс по газовым переговорам между Туркменистаном и Ираном Энергетика 14:15
Названы страны-лидеры по экспорту продукции в Узбекистан с начала года Узбекистан 14:02
Названы страны-лидеры по импорту продукции из Узбекистана за 11 месяцев 2021 г. Узбекистан 13:58
В Азербайджане продолжаются мониторинги для оценки состояния исторических памятников на освобожденных землях Общество 13:53
Туркменистан создаст АО закрытого типа с фондом ОАЭ Бизнес 13:53
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки Общество 13:51
Туркменистан и Казахстан выступают за развитие транспортных отношений Бизнес 13:44
Больше кэшбэка благодаря терминалам Банка ABB! Политика 13:19
В торговых центрах Баку и Гянджи установлены системы проверки COVID-паспортов (ВИДЕО) Общество 13:16
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создаются музеи Победы Общество 13:00
Премьер Греции сообщил о задержке в сдаче в эксплуатацию IGB Энергетика 12:34
Строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" завершится в ближайшие 2-3 года - министр Энергетика 12:32
Товарооборот между Грузией и Турцией вырос почти на треть Грузия 12:30
Все новости