ВОЗ ждет, что "омикрон" вскоре станет доминантным штаммом во многих странах Европы

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" в течение ближайших недель станет доминантным во многих странах Европы, передает во вторник агентство Associated Press слова директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Клюге добавил, что "омикрон" был выявлен как минимум в 38 из 53 стран, которые входят в европейский регион. Штамм уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

По словам Клюге, за прошедшую неделю в Европе было выявлено 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом. Это на 40% больше, чем за предыдущую неделю.

Также директор европейского бюро сообщил, что у 89% пациентов с "омикроном" выявляются те же симптомы, что и при других штаммах, а именно кашель, боль в горле и повышенная температура. Чаще всего в регионе новый штамм выявляли у людей 20-30 лет.