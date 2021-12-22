Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, несмотря на то, что сейчас с появлением омикрон-штамма мир, возможно, переживает ее самую сложную часть. Гейтс заявил, что ни один вирус в истории не распространялся так быстро, как омикрон.