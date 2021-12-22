"Омикрон" выявлен уже в 106 странах мира

Случаи заражения штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон" зарегистрированы в 106 странах мира, сообщается в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Данные о зараженных "омикроном" приводятся по состоянию на 16:00 вторника (по московскому времени).

Также ВОЗ, ссылаясь на недавние данные, констатирует, что "омикрон" распространяется быстрее штамма "дельта" даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.

Как отмечает организация, данные о тяжести вызываемого этим вариантом заболевания по-прежнему "ограничены", но при этом в отчете указано, что число госпитализаций пациентов с "омикроном" в ЮАР и Великобритании "продолжает расти".

Кроме того, по предварительным данным, нейтрализация "омикрона" у пациентов, ранее переболевших COVID-19 либо прошедших первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами коронавируса.

Из всего перечисленного выше ВОЗ делает вывод, что связанный с "омикроном" риск остается "очень высоким", а также предупреждает о риске коллапса систем здравоохранения.