Береговая охрана Греции спасла 57 мигрантов у острова Парос

Береговая охрана Греции спасла в пятницу 57 мигрантов в море у острова Парос, обнаружены тела двух погибших, идут поиски еще примерно 21 человека, которые находились в затонувшем паруснике. Об этом сообщило в пятницу Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, поисково-спасательная операция Береговой охраны началась после звонка на номер экстренной помощи мигрантов, которые сообщили, что их парусник перевернулся и затонул около Пароса. В нем находились примерно 80 мигрантов. Все они оказались в воде. В поисках, которые координирует Объединенный поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны и Портовых служб, задействованы пять катеров Береговой охраны, девять находящихся в данной зоне судов, вертолет ВМС, самолет "C-130" ВВС и водолазы.