Назван симптом «омикрона», сохраняющийся на год после болезни

Главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что миалгия, один из симптомов коронавируса при штамме «омикрон» COVID-19, может сохраняться у переболевших до года. Об этом сообщает URA.RU, передает Trend со ссылкой Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Миалгии - это мышечные боли, один из симптомов «омикрона»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно - на протяжении от нескольких недель до года», - рассказал Токарев.

С ним согласился председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Миалгия - это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», - рассказал Воробьев.