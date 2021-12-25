Число погибших мигрантов у острова Парос достигло 13

Число погибших мигрантов у греческого острова Парос достигло 13, спасены 63 человека. Об этом сообщила в субботу газета "Прото тема" со ссылкой на информацию от спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По меньшей мере 13 погибших и 63 спасенных - таковы на данный момент данные о новом кораблекрушении, произошедшем в пятницу вечером недалеко от Пароса, когда по неизвестным причинам перевернулась и затонула парусная лодка, на борту которой находились 80 человек", - отмечает издание.

Афинское Македонское агентство новостей (AMNA) сообщило в пятницу о спасении 57 мигрантов с этого парусника у острова Парос и об обнаружении тел двух погибших.