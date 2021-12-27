Генсек ООН призвал мир готовиться к новым пандемиям

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества, необходимо подготовиться к появлению новых. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество, - написал Гутерриш в Twitter. - По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему".

"В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает", - призвал административный глава мирового сообщества.