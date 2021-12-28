Школьник обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта
Школьник из Великобритании Барнаби Суинберн обогнал по коэффициенту интеллекта знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. И это при том, что подростку всего 12 лет, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Молодой человек получил за тест IQ максимальную оценку - 162 балла. Это выше, чем у 99 процентов населения Земли, сообщает Bristol Post. Даже у великого Эйнштейна IQ был на уровне в 160 баллов.
Средний показатель во всем мире составляет 100 баллов.
Мальчика уже приняли в общество Менса, куда входят обладатели самого высокого коэффициента интеллекта в мире.
Школьник увлекается математикой и химией, но свое будущее связывает с программированием.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Планируются меры по повышению интереса к настольному теннису и в регионах Азербайджана - Шахин Мустафаев
Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие» (ФОТО/ВИДЕО)
На телеканале «Россия-1» показан репортаж о Президенте Ильхаме Алиеве и об Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
Учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева навестила новорождённого львенка в Бакинском зоологическом парке
Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию еще 3 тяжелораненых участников 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира (ФОТО)
Посол Рахман Мустафаев: В уходящем году отношения между Баку и Парижем развивались в крайне сложных, "штормовых" условиях (ИНТЕРВЬЮ)
В Музее Низами Гянджеви состоялась презентация проекта Gülüm romansı в честь 880-летия великого поэта (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане местные платформы онлайн-торговли предлагают товары, которых нет на складе - Госслужба
В Азербайджане в 2019-2020 гг. 35 учащихся подверглись различным видам насилия за пределами учебных заведений - Отчет
В Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная к 60-летнему юбилею Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Поэзия Низами Гянджеви в азербайджанском кино - Муслим Магомаев, Эльдар Гулиев, Гамида Омарова ... (ФОТО)