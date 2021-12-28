Школьник обогнал Эйнштейна по уровню интеллекта

Школьник из Великобритании Барнаби Суинберн обогнал по коэффициенту интеллекта знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. И это при том, что подростку всего 12 лет, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Молодой человек получил за тест IQ максимальную оценку - 162 балла. Это выше, чем у 99 процентов населения Земли, сообщает Bristol Post. Даже у великого Эйнштейна IQ был на уровне в 160 баллов.

Средний показатель во всем мире составляет 100 баллов.

Мальчика уже приняли в общество Менса, куда входят обладатели самого высокого коэффициента интеллекта в мире.

Школьник увлекается математикой и химией, но свое будущее связывает с программированием.