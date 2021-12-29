Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 280 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн, а число летальных исходов - 5,4 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 19:50 мск в ВОЗ поступили сведения о 280 119 931 инфицированном и 5 403 662 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 455 944, летальных исходов - на 4 501.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 270 млн была пройдена 14 декабря, 260 млн - 29 ноября, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 51 775 769. Далее следуют Индия (34 799 691), Бразилия (22 239 436), Великобритания (12 209 995), Россия (10 437 152), Турция (9 332 332), Франция (8 896 253), Германия (7 026 369), Иран (6 186 729), Испания (5 932 627), Италия (5 678 112) и Аргентина (5 460 042).

Летальных исходов больше всего в США - 809 908, вторую строку занимает Бразилия (618 448), третью - Индия (480 290). Далее следуют Россия (306 090), Мексика (298 777), Перу (202 524), Великобритания (148 003), Индонезия (144 063), Италия (136 753), Иран (131 434), Колумбия (129 761) и Франция (120 326).