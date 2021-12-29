ВОЗ сообщила об 11%-ном росте числа заразившихся коронавирусом за неделю

Более 4,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 44 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования выросло на 11%, а число летальных исходов снизилось на 4% по сравнению с предыдущими семью днями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За неделю с 20 по 26 декабря в условиях постепенного роста с начала октября общее число случаев заражения увеличилось на 11% по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным статистическим данным, число летальных исходов снизилось за семь дней на 4%. Всего за неделю было выявлено 4 985 093 заразившихся, зарегистрировано 44 680 летальных исходов.