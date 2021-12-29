В Канаде обновлен максимальный суточный уровень заболеваемости коронавирусом

Очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки установлен во вторник в Канаде. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране зарегистрированы 27 023 заболевших. Предыдущий максимум был зафиксирован в понедельник - 21 тысяча случаев COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причиной столь значительного роста числа инфицированных стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма коронавируса. Общее количество заразившихся в стране сейчас превышает 197,3 тысячи. Канадские регионы во вторник сообщили о 22 летальных исходах, связанных с COVID-19. Лишь два северных региона - Юкон и Северо-Западные территории - не передали информацию о новых заболевших.

В связи с распространением омикрон-штамма власти на местах серьезно ужесточили карантинные ограничения. Как правило, они касаются снижения на 50% разрешенного уровня заполняемости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Многих госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы. В трех регионах до 10 января продлены школьные каникулы.