Учреждения ООН готовы финансировать ковидные больницы в Афганистане

Более 20 больниц, переквалифицированных для лечения заразившихся коронавирусом пациентов в Афганистане, закрылись из-за нехватки финансирования. Как сообщило в среду афганское агентство Pajhwok со ссылкой на представителя Минздрава в правительстве, назначенном движением "Талибан", ряд учреждений ООН готовы оказать финансовую поддержку ковидным больницам в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря Минздрава в правительстве талибов Джавида Хажира, с распространением в мире вируса COVID-19 Минздрав Афганистана перепрофилировал 38 больниц для приема заразившихся коронавирусом пациентов. Однако в настоящее время в стране функционируют только 17 таких медучреждений, в то время как 21 закрылось из-за недостатка финансирования. Основной проблемой в секторе здравоохранения Афганистана, пояснил Хажир, является нехватка средств. При этом в стране имеется достаточно квалифицированных кадров для борьбы с инфекцией.

Чиновник отметил, что представляемое им ведомство ведет переговоры с различными международными организациями-донорами для восстановления работы закрытых больниц. Некоторые из них, в том числе специализированные учреждения ООН, уже согласились выделить средства на эти цели. В частности, Международная организация по миграции окажет помощь больницам в провинциях Нангархар, Гильменд, Герат и Кандагар, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поддержат десять больниц. Если до захвата талибами власти в Афганистане Всемирный банк обязался выделять средства на финансирование ковидных больниц до 2024 года, то после финансовая организация перестала предоставлять помощь, указал представитель Минздрава в правительстве радикалов.