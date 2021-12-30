Глава ВОЗ предупредил о риске "цунами" заражений штаммами "дельта" и "омикрон"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что омикрон-штамм и дельта-штамм могут вызвать новую волну заболеваемости в мире.

Он сообщил об этом во время брифинга, который транслировался в Twitter, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул он. Гебрейесус обратил внимание на сильную заразность омикрон-штамма.