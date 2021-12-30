Британский ретейлер проведет эксперимент для спасения планеты

Британский ретейлер Tesco проведет эксперимент для спасения планеты и начнет возить грузы для своих магазинов электрофурами. Два 37-тонных грузовика будут обслуживать распределительный центр супермаркета в Уэльсе с января, сообщает The Guardian, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что использование низкоуглеродных автомобилей голландского производителя DAF за год помогут предотвратить выбросы 87 тонн углекислого газа в атмосферу. Без подзарядки машины могут проехать порядка 100 миль (больше 160 километров). Фуры будут курсировать между железнодорожным грузовым терминалом в Кардиффе и логистическим центром в Магоре, расстояние между ними составляет порядка 50 километров.

Подобный эксперимент стал уникальным для страны: до этого грузоперевозки на тяжелых электрических автомобилях в коммерческих целях в стране не использовались. Если практика будет удачной, масштаб перевозок могут расширить. «Мы уже добились прогресса при помощи перехода на электрические фургоны для доставки на дом и открытия пункты зарядки электромобилей для наших клиентов. Я рад, что Tesco также может быть лидером по инновациям в области электрокаров, которые помогают бороться с выбросами от остального транспорта», — заявил исполнительный директор Tesco в Великобритании и Ирландии Джейсон Тарри.