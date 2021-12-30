Раскрыта опасность коронавируса для почек

В мире 30 декабря 2021 06:11 (UTC+04:00)
Раскрыта опасность коронавируса для почек

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

Отмечается, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.

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