Раскрыта опасность коронавируса для почек
Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.
Отмечается, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.
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