Раскрыта опасность коронавируса для почек

Исследователи Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах заявили, что коронавирусная инфекция, попадая в почки, провоцирует появление рубцов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Steam Cell, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты вырастили из стволовых клеток почечные ткани и заразили их коронавирусом. Попав в искусственную почку, патоген вызвал рубцевание.

Отмечается, что результаты исследования могут объяснить снижение функции почек, которое наблюдалось у 90 тысяч зараженных в США.