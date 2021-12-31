Ревакцинация позволила Британии избежать ковидных ограничений - Джонсон

Высокие темпы ревакцинации населения от коронавируса позволили Великобритании избежать введения жестких ограничительных мер. Об этом в пятницу в новогоднем обращении к нации заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выступая в преддверии Нового года, [должен сказать, что] мы достигли своей цели, вдвое увеличив темпы бустерной вакцинации. Это стало возможным благодаря огромным усилиям всей нации. Хотя, разумеется, я призываю всех быть осторожными и сдавать тест, если вы собираетесь посещать общественные места", - подчеркнул глава британского правительства в видеоролике, размещенном на его страницах в различных социальных сетях. Он добавил, что программа ревакцинации позволила стране "оставаться наиболее открытой экономикой и обществом среди крупнейших европейских стран".

"Какие бы вызовы судьба ни бросала нам и насколько бы тревожно нам ни было в ближайшие недели и месяцы в свете омикрон-штамма и увеличивающихся показателей госпитализации, одно мы можем сказать с уверенностью: наше положение в это 31 декабря несравнимо лучше, чем в прошлом году", - отметил Джонсон.

Кроме того, он отдельно обратился к тем жителям королевства, которые еще не сделали прививку. "Я хочу напрямую обратиться ко всем тем, кто еще не полностью вакцинировался. Люди, которые думают, что заболевание их не затронет, [вам следует] посмотреть на тех, кого сейчас доставляют в больницы, на их месте могли быть вы. Взгляните на реанимационные отделения и жалкие, ненужные страдания тех, кто не сделал бустерную прививку, на их месте могли быть вы. Поэтому поставьте себе цель на новый год, которая куда легче, чем похудеть или вести дневник, сходите в [прививочный] пункт или запишитесь онлайн", - заключил Джонсон.