Выручка Huawei в 2021 году снизилась на фоне пандемии и санкций США до $99 млрд

Выручка от продаж ведущей китайской телекоммуникационной корпорации Huawei в 2021 году на фоне пандемии COVID-19 и санкций США, по предварительным подсчетам, составила 634 млрд юаней (примерно $99 млрд), сократившись на 28,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные компанией в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2022 году нам предстоит ответить на ряд вызовов. Мы будет осуществлять тесное сотрудничество с партнерами по всему миру, предпринимать неустанные усилия, чтобы сообща преодолеть сложные времена", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Huawei в социальной сети WeChat. В нем подчеркивается, что корпорация не рассматривает "пути к отступлению".