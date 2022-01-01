В Японии могут начать испытания вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет

Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая была бы способна защищать организм человека на протяжении всей жизни. Клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание The Japan Times.

Специалисты во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она содержала в себе неопасный для человека вирус коровьей оспы и в конечном итоге помогла человечеству побороть смертельное заболевание.

Идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, смогли выжить. "Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", - сказал Кохара в интервью The Japan Times. При этом указанный тип вакцины, по его мнению, обладает небольшими побочными эффектами и не нуждается в особых способах транспортировки и хранения.

Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. В исследовании, как ожидается, примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес ковид, и тех, кто прошел вакцинацию. По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.