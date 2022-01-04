Ученые заявили, что легкое течение COVID-19 провоцирует аутоиммунные реакции

Ученые из Седарс-Синайского медицинского центра в США обнаружили, что мягкое или бессимптомное течение COVID-19 может вызвать долгий иммунный ответ, направленный против тканей и органов самого организма. Свои наблюдения они изложили в статье, опубликованной в Journal of Translational Medicine, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Медики следили за состоянием 177 человек, которые переболели COVID-19. Они сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии. У всех переболевших был повышенный уровень аутоантител, которые характерны для пациентов с хроническими аутоиммунными заболеваниями, к примеру красная волчанка или ревматоидный артрит.

Некоторые из аутоантител были связаны с аутоиммунными заболеваниями, которые чаще поражают женщин, чем мужчин. Но у переболевших коронавирусом наблюдался другой эффект: у мужчин было больше таких аутоантител, чем у женщин.

Следующим шагом в исследовании ученых из Седарс-Синайского медицинского центра будет выяснение того, генерируются ли аутоантитела у вакцинированных людей с прорывными инфекциями, то есть с симптоматическим COVID-19, который развился несмотря на прививку.