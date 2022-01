Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье

Сидни Пуатье - первый в истории актер-афроамериканец, завоевавший премию "Оскар" - умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информацию о смерти актера журналу подтвердил пресс-секретарь заместителя премьер-министра Багамских островов. Причина смерти Пуатье не называется.

Сидни Пуатье в 1964 году завоевал премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за работу в фильме "Полевые лилии" (Lilies of the field, 1963). В том же году за роль в этом фильме он был удостоен премии "Золотой глобус". Кроме того, он являлся лауреатом трех премий Генриетты (1969, 1970, 1971), премии им. Сесила Б. Де Милля (1982), почетной премии "Оскар" (2002).

Пуатье прославился благодаря ролям в фильмах "Не склонившие головы" (The Defiant Ones, 1968), "Порги и Бесс" (Porgy and Bess, 1959), "Полуночная жара" (In the Heat of the Night, 1967), "Учителю с любовью" (To Sir, with Love, 1967), "Угадай, кто придёт к обеду?" (Guess Who’s Coming to Dinner, 1967), "Бак и проповедник" (Buck and the Preacher, 1972) и других. За всю свою карьеру Пуатье сыграл более чем в 40 фильмах.

Пуатье также занимался дипломатической деятельностью. С 1997 по 2007 гг. Пуатье был послом Багамских островов в Японии.