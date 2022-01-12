На церемонии "Оскар" впервые за три года будет ведущий

Церемония вручения наград кинопремии "Оскар" впервые за три года пройдет с ведущим, сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на главу развлекательного подразделения телеканала ABC Крейга Эрвича, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель телеканала, который будет транслировать церемонию, сообщил об этом в ходе виртуального мероприятия, однако не раскрыл имени ведущего. "Им мог бы стать и я", - сказал он и пообещал уже вскоре поделиться деталями по этому вопросу.

Награждение проходило без ведущего с 2019 года после того, как комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии. Та церемония набрала хорошие рейтинги, так что организаторы отказались от традиционного формата и на два последующих года, однако прошлое награждение показало, что церемонию без ведущего все-таки смотрят меньше людей и решили вернуть изначальный порядок мероприятия.