Врач назвал самый распространенный симптом омикрона

Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет NBC Chicago, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.

Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».