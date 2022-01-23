Врач назвал самый распространенный симптом омикрона
Комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади назвала самый распространенный симптом омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет NBC Chicago, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
По словам врача, на заражение омикрон-штаммом до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.
"Мы определенно видим, что боль в горле является предиктором", - сказала она.
Специалист призвала людей, у которых есть какие-либо симптомы гриппа или простуды, исходить из того, что у них коронавирус, «пока не будет доказано обратное».
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