Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 349 млн

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 349 млн 154 тыс. 897, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, предает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 591 тыс. 717 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся остается за США, где выявлено 70 млн 497 тыс. 569 случаев заражения и 865 968 пациентов умерли от болезни. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 млн 237 тыс. 264, число умерших - 489 409. В Бразилии зарегистрированы 23 млн 931 тыс. 609 случаев заражения и 623 191 умерший.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 719,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 660 человек, Индии - 349, Бразилии - 2 899.