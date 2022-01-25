Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити
По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в понедельник утром на юге Гаити. Об этом сообщает местный портал Juno-7 со ссылкой на заявление спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, погибли два человека. В результате удара стихии разрушено 191 здание, 664 получили серьезные повреждения. Более 800 семей остались без жилья.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 3 км от коммуны Анс-а-Во с населением около 35 тыс. человек на юге Гаити, очаг залегал на глубине 10 км. Позже произошло второе землетрясение магнитудой 5,1 в 4 км от населенного пункта Птит-Ривьер-де-Нипп с населением около 30 тыс. человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности
Деятели культуры поделились воспоминаниями о Расми Джабраилове, сыгравшем в семи азербайджанских фильмах (ФОТО)
Гюльнара Халилова подарила образцы национальной одежды музею Международного фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО)
В Кодекс об административных проступках Азербайджана вносится изменение в связи с нарушением правил парковки
Состоялась совместная поездка азербайджанской и иранской делегаций на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
В Азербайджане в 2021 г. в рамках уголовных дел возмещен материальный ущерб на более чем 206 млн манатов
Возбуждены уголовные дела в отношении 297 армян, совершивших преступления против азербайджанцев - Кямран Алиев
Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша - спецпредставитель Президента Азербайджана
Международная организация по миграции определила направления сотрудничества с Туркменистаном на 2022 г.
Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях
Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО)
Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО)
В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований