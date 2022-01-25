Более 50 человек пострадали в результате землетрясения в Гаити

По меньшей мере 52 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в понедельник утром на юге Гаити. Об этом сообщает местный портал Juno-7 со ссылкой на заявление спасателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, погибли два человека. В результате удара стихии разрушено 191 здание, 664 получили серьезные повреждения. Более 800 семей остались без жилья.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 3 км от коммуны Анс-а-Во с населением около 35 тыс. человек на юге Гаити, очаг залегал на глубине 10 км. Позже произошло второе землетрясение магнитудой 5,1 в 4 км от населенного пункта Птит-Ривьер-де-Нипп с населением около 30 тыс. человек.