В ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что «омикрон» - не последний вариант коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», - отметил представитель ВОЗ.

Он подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».