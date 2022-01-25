В ВОЗ допустили появление новых штаммов коронавируса
Специалисты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что «омикрон» - не последний вариант коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
«Коронавирус уже находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным (характерное для определенных регионов заболевание), но сейчас мы находимся в самом разгаре этой пандемии», - отметил представитель ВОЗ.
Он подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».
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