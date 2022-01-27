Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 360 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 360 млн, а количество летальных исходов - 5,62 млн. Об этом сообщила в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 18:37 мск в ВОЗ поступили сведения о 360 578 392 инфицированных и 5 620 865 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 395 352, летальных исходов - на 10 176.

Максимум за все время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 26 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 71 812 665. Далее следуют Индия (40 371 500), Бразилия (24 311 317), Франция (17 252 793) и Великобритания (16 149 323). Летальных исходов больше всего в США - 866 039, вторую строчку занимает Бразилия (623 843), третью - Индия (491 700). Далее следуют Россия (328 770) и Мексика (303 776).