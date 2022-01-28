Илон Маск потерял более $21 млрд из-за падения котировок акций Tesla

Предприниматель Илон Маск потерял в четверг более $21 млрд из-за падения котировок акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что состояние Маска уменьшилось на $21,5 млрд, или на 8,84%. Таким образом, на данный момент оно составляет $221,3 млрд. Тем не менее, как видно из данных рейтинга миллиардеров Forbes, американский предприниматель по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты. На второй строчке, по версии Forbes, расположился генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($188,6 млрд). Замыкает тройку лидеров основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос ($165,8 млрд).

Акции Tesla по состоянию на 23:26 мск подешевели на 10,75% - до $837 за ценную бумагу. Ранее сообщалось, что американская компания отложила выпуск новых моделей на следующий год, сделав ставку на то, что лучший способ продолжить расширение продаж перед лицом проблем с цепочкой поставок будет заключаться в дальнейшем использовании узкого круга крупных продавцов.