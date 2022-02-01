Врач заявил о риске потери голоса после "омикрона"

Люди, заболевшие новым штаммом коронавируса "омикрон", рискуют полностью потерять голос. По словам кандидата медицинских наук, отоларинголога, врача высшей категории Владимира Зайцева, такой исход возможен в том случае, если вирус достигнет гортаноглотки, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он уверен, что если голос долго не возвращается либо возвращается с явлениями стойкой охриплости, или же возникают парез, паралич голосовых складок, то это повод для тревоги.

"Голосовому аппарату и голосовым складкам может быть нанесен необратимый урон", – объяснил врач.

Как подчеркнул отоларинголог, в группе риска находятся пациенты с врожденными проблемами с горлом. Например, речь идет о тех, у кого были удалены миндалины, потому что у них нет защиты на уровне глотки.

Напомним, что "омикрон" стремительно распространился практически по всей планете с ноября 2021 года.