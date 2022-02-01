Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в США. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечает портал, 55% пользователей, сообщивших о неполадках, жалуются на работу приложения, 25% не могут войти на сайт, еще 20% испытывают проблемы при подключении к серверу.
В России также зарегистрированы незначительные сбои.
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