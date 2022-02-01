Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона

Японские ученые заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает Express.

Специалисты медицинского центра Фудзимино отметили, что более половины из этой категории людей прибыли в больницу с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

По словам директора медицинского учреждения Акиры Кано, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Он также отметил, что информация о «смягчении» омикрон-штамма далека от того, что он видел на практике.