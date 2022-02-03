Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 380 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 380 млн, а количество летальных исходов - 5,68 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 22:15 (GMT+4) в ВОЗ поступили сведения о 380 321 615 инфицированных и 5 680 741 умершем. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 313 828, летальных исходов - на 10 536.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 74 500 060. Далее следуют Индия (41 630 885), Бразилия (25 426 744), Франция (19 010 518) и Великобритания (17 428 349). Летальных исходов больше всего в США - 880 580, вторую строчку занимает Бразилия (627 138), третью - Индия (497 975). Далее следуют Россия (332 690) и Мексика (306 091).