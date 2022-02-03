Создан сверхлегкий полимер вдвое прочнее стали

Двумерный полимерный материал, обладающий сверхнизкой плотностью и превосходящий высококачественную сталь по прочности примерно в два раза, разработан американский химиками. Научная работа опубликована в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Ученым удалось изобрети такой пластик, который можно будет использовать в качестве несущих конструкций зданий. Далее планируется расширять сферы, где в будущем будут применяться полимеры, указали исследователи.

Популярность полимеров объясняется тем, что их механические и физические свойства можно легко менять. В итоге получается, что одно и тоже сырье можно применять для изготовления гибких резинок и высокопрочных пластиковых конструкций.

Есть у полимеров и недостатки. Они имеют хаотичную или аморфную структуру, что делает их уязвимыми для некоторых типов механических нагрузок и иных воздействий.