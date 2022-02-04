Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $91 за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $91 за баррель впервые с октября 2014 года, следует из данных лондонской биржи ICE, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.
Цена фьючерса на нефть этой марки с поставкой в апреле 2022 года выросла на 1,82%, до $91,1 за баррель.
При этом, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 2,01%, составив $90,03 за баррель. В последний раз стоимость WTI превышала $90 за баррель 7 октября 2014 года.
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