Назван способ определить наличие проблем с печенью по цвету ладоней

Специалисты американской Клиники Майо назвали способ, позволяющий определить наличие у человека проблем с печенью. По их словам, сделать это можно, обратив внимание на цвет ладоней, сообщает «Медик Форум», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Они предупредили, что одной из наиболее распространенных в настоящее время патологий с печенью является жировая болезнь. Из-за нее человек может чувствовать себя более усталым, чем обычно, кроме того возникает неприятное ощущение в верхней правой части живота. Если запустить ситуацию, это приведет к возникновению неалкогольного стеатогепатита, который грозит циррозом печени, наносящим необратимые повреждения.

Врачи уверяют, в ряде случаев, когда у пациента имеются проблемы с печенью, включая потенциально опасные для жизни, на ладонях, чаще всего в нижней их части, под большим пальцем, могут появляться красные пятна. При надавливании на такой участок покраснение на некоторое время исчезает, а затем появляется снова. Медики рекомендуют в случае возникновения данного «тревожного звонка» срочно обратиться за помощью к врачу, поскольку это может говорить о значительном ухудшении состояния печени.