Полиция Оттавы заявила о нехватке сил для прекращения протестов дальнобойщиков

Полиции канадской столицы Оттавы, где более недели продолжаются протесты дальнобойщиков против ограничений из-за COVID-19, не хватает сил, чтобы положить конец демонстрациям, сообщил телеканал CBC со ссылкой на главу столичной полиции Питера Слоли, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нам нужно задействовать дополнительные ресурсы", - заявил он на экстренном заседании совета полицейской службы Оттавы.

При этом, по данным CBC, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 доступных офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады.

Также Слоли признал ошибки, допущенные полицией при реагировании на ситуацию. Он добавил, что не знает, когда протесты могут завершиться.

В свою очередь председатель совета полицейской службы Оттавы Дайан Динс заявила, что протестующим придает смелости недостаток решимости со стороны канадских властей. "Эта группа (демонстрантов - ИФ) - угроза нашей демократии. Мы видим нечто большее, чем просто проблема для Оттавы. Это общенациональный бунт. Это мятеж", - сказала она.

Западные СМИ напоминают, что правительство Джастина Трюдо 15 января ввело требование ко всем невакцинированным канадским водителям грузовиков, кто ездит через границы Канады и США, отправляться в карантин по возвращении в Канаду. При этом примерно 90% из 120 тыс. канадских дальнобойщиков вакцинировались от COVID-19.

Протесты против подобных мер властей начались в Оттаве на прошлой неделе. Накануне в центре города собрались более 7 тыс. демонстрантов, в зоне протестов скопились 500 тяжелых грузовиков, перекрывающих проезд.