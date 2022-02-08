Запуск ракеты компании Astra перенесли в третий раз

В мире 8 февраля 2022 00:37 (UTC+04:00)
Запуск ракеты компании Astra перенесли в третий раз

В связи с техническими неполадками, возникшими перед самым стартом, запуск ракеты Rocket 3.3 с четырьмя исследовательскими кубосатами в интересах НАСА в очередной раз перенесен, сообщила калифорнийская компания-разработчик носителя Astra Space, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По имеющимся данным, за несколько секунд до старта был обнаружен сбой в бортовой компьютерной системе.

Запуск первоначально предполагалось провести еще субботу. Однако в связи с неполадками в работе наземного радара на стартовом комплексе он дважды переносился на сутки.

Старт теперь предполагается осуществить не ранее чем во вторник со стартовой площадки SLC-46 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии компании ELaNa 41 стоимостью $3,9 млн, которую спонсировало НАСА, на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту выведены четыре спутника, созданные студентами ряда американских университетов, а также американским космическим агентством, - BAMA-1, INCA, QubeSat и R5-S1.

Аппарат BAMA-1 создан Университетом Алабамы. На нем планируется отработать технологию экстренного схода спутника с орбиты. Кубосат INCA разработан госуниверситетом штата Нью-Мексико. Он предназначен для метеоисследований. QubeSat Университета Калифорнии будет испытывать квантовые гироскопы. RS-51 создан в Космическом центре НАСА имени Джонсона для испытания перспективных технологий мини-спутников.

Свой первый успешный запуск компания совершила в октябре пошлого года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска).

До этого американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, не совершил ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra Space занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

Компания Astra участвовала в конкурсе Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) Минобороны США по созданию легкого носителя для выполнения срочного вывода на орбиту груза, который заказывается Пентагоном, как минимум, за трое-четверо суток до старта.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска", - сказал тогда Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы DARPA Launch Challenge.

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