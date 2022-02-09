Инфекционист заявил о «возвращении» главного симптома COVID-19

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при заражении версией «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 чаще, чем при первоначальном штамме «омикрона», пациенты стали терять обоняние, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«У BA.2 снова появился симптом «потеря обоняния», более часто начал снова наблюдаться», — заявил врач.

Он отметил, что те, кто переболел «омикроном» в начале — середине января, в настоящее время уже повторно заражаются коронавирусом, при этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что потеря обоняния, считавшаяся едва ли не главным признаком COVID-19, не вошла в число распространенных жалоб пациентов, зараженных «омикроном».

Штамм коронавируса В.1.1.529 («омикрон») обнаружили в 2021 году на юге Африки, впоследствии он распространился по всему миру, его выявили в 84 регионах России. Впоследствии также был обнаружен новый подтип ВА.2 «омикрон»-штамма коронавируса, так называемый «стелс-омикрон». В Роспотребнадзоре предупредили о его высокой контагиозности.