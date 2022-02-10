Соцсеть Трампа запустят не раньше конца марта

Запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, состоится не ранее конца марта текущего года.

Об этом сообщил в среду телеканал Fox Business со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, серверы, ответственные за работу соцсети, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование. На данный момент оно доступно для предварительного заказа в США.