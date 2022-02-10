Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера

В мире 10 февраля 2022 05:23 (UTC+04:00)
Снуп дог выкупил лэйбл, с которого началась его карьера

Американский рэпер Снуп дог купил у MNRK Music Group лэйбл, с которого началась его карьера - Death Row Records, сообщает Hollywood reporter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма сделки не раскрывается.

Основанный в 1992 году Доктором Дре, Шуг Найтом, D.O.C. и Диком Гриффи, Death Row был одним из самых известных лейблов музыкальной индустрии в течение целого десятилетия. В разное время у студии были заключены контакты с такими известными исполнителями, как Снуп Дог и Тупак Шакур.

Однако в 2006 году студия объявила о банкротстве и три года спустя ее купил на аукционе за 18 миллионов долларов WIDEawake Entertainment. Какое-то время лейбл переходил из рук в руки, и в конечном итоге его приобрела MNRK. Снуп дог полагает, что бренд имеет «огромную» неиспользованную ценность.

«Приятно владеть лейблом, частью которого я был в начале своей карьеры. Это чрезвычайно важный момент для меня <...> Я хотел бы лично поблагодарить команды Blackstone, MNRK и особенно Дэвида Кестнбаума, которые работали вместе со мной в течение нескольких месяцев, чтобы сделать это захватывающее возвращение домой реальностью», - сказал музыкант.

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