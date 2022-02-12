В Германии назвали ключ к разрешению разногласий между НАТО и Россией

Ключом к решению разногласий между НАТО и Россией дипломатическим путем является полная реализация минских соглашений. Такое мнение выразил бывший министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Он отметил решающую роль «нормандского формата» и подчеркнул, что минские соглашения должны выполняться как со стороны России, так и со стороны Украины. И когда они будут реализованы, тогда «дипломатические усилия закончатся». «Когда это произойдет, я уверен, мы придем к мирному и разумному решению», — заявил экс-министр обороны ФРГ.

Помимо этого Франц Йозеф Юнг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным, а не атакующим союзом. По его мнению, стороны смогут прийти к разумному решению, которое позволит России не чувствовать угрозу.