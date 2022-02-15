AMD завершила сделку по покупке компании Xilinx

Американская компания AMD в понедельник объявила о закрытии сделки по приобретению компании - производителя микросхем Xilinx. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на официальном сайте AMD, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявила президент и генеральный директор AMD Лиза Су, приобретение компании Xilinx позволит AMD охватить большую часть рынка стоимостью около $135 млрд.

Согласно данным агентства Reuters, стоимость сделки составила примерно $50 млрд.

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда ее стоимость оценивалась в $35 млрд, передает агентство.