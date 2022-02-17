Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter нескольких стран пожаловались на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего неполадки в работе популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным сайта, жалобы на сбои начали поступать в 18.11 мск и к 19.31 достигли пика.
Неполадки наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии.
Большая часть пользователей - 89% - сообщили об ошибках в работе веб-сайта, другие - в работе приложения и при подключении сервера.
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