На борту лайнера с 237 пассажирами в Ионическом море произошел пожар
Пожар вспыхнул на лайнере под итальянским флагом с 237 пассажирами на борту в Ионическом море. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на греческую портовую полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, на борту также находится 51 член экипажа.
К месту инцидента направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны, отмечает полиция.
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