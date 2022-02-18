На борту лайнера с 237 пассажирами в Ионическом море произошел пожар

Пожар вспыхнул на лайнере под итальянским флагом с 237 пассажирами на борту в Ионическом море. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на греческую портовую полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, на борту также находится 51 член экипажа.

К месту инцидента направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны, отмечает полиция.