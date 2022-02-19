Электрокары Tesla начали массово останавливаться прямо на дорогах

В мире 19 февраля 2022 03:29 (UTC+04:00)
Электрокары Tesla начали массово останавливаться прямо на дорогах

Правительство США начало расследовать массовые жалобы водителей на внезапные остановки электрокаров Tesla прямо на дорогах. Об этом сообщает «Би-би-си», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что национальная администрация безопасности дорожного движения США описывает проблему как «фантомное торможение». За последние девять месяцев организация получила 354 жалобы. Планируется проверить около 416 тыс. автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, выпущенных в 2021 и 2022 году.

По словам водителей, проблема возникает из-за системы помощи Autopilot. Функция дает возможность компьютеру контроль над некоторыми элементами торможения и рулевого управления во время движения, но не заменяет водителя полностью. Несмотря на название, Tesla рекомендует водителям сохранять бдительность и следить за движением авто.

Пока пострадавших и погибших в результате инцидентов с торможением нет. В жалобах описано, как автомобиль неожиданно задействует тормоза при движении на высокой скорости и зачастую многократно в течение одной поездки. Один из водителей пожаловался, что это привело к столкновениям с автомобилем, следовавшем позади него.

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