Главы МИД G7 сделали совместное заявление

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на прошедшей в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам прошедших переговоров, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Группа семи поддерживает усилия в "нормандском формате" по полной реализации минских соглашений.

"Мы подчеркиваем нашу высокую оценку и неизменную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому решению конфликта на востоке Украины", - указано в тексте заявления.

G7 поддерживают усилия Германии и Франции в рамках "нормандского формата" по полному выполнению минских соглашений.

"Мы подчеркиваем нашу глубокую признательность и выражаем постоянную поддержку усилиям Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения минских соглашений, которые являются единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины", - отмечается в тексте.

В нем также говорится, что страны G7 подтверждают намерения Киева выполнять минские договоренности.

"Мы подтверждаем публичные заявления президента [Украины Владимира] Зеленского, в которых подчеркивается твердая приверженность Украины минским соглашениям и его готовность внести конструктивный вклад в этот процесс. Украинские инициативы заслуживают серьезного рассмотрения российскими переговорщиками и правительством Российской Федерации", - сообщается в заявлении.

Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины должны без ограничений выполнять свою работу.

"Мы выражаем поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чьи наблюдатели играют важную роль в усилиях по деэскалации. Этой миссии должны быть обеспечены условия для работы по полному выполнению ее мандата, без каких-либо ограничений деятельности и свободы передвижения в целях обеспечения безопасности населения на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Группа семи подтверждает приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что Группа семи также "подтверждает право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности". "Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - подчеркивается в тексте.

Вместе с тем главы МИД G7 подтвердили солидарность с народом Украины, выразив поддержку усилий Киева по укреплению демократии и институтов, а также поощрили дальнейший прогресс в реформах. "Мы считаем крайне важным помочь сохранить экономическую и финансовую стабильность Украины и благополучие ее народа", - констатируется в заявлении. Кроме того, как заметили главы МИД "большой семерки", G7, опираясь на уже оказанную с 2014 года помощь, стремится в тесном сотрудничестве с киевскими властями внести свой вклад в укрепление устойчивости Украины".