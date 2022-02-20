Зеленский и Макрон обсудили ситуацию в Украине и пути для ее немедленной деэскалации

БАКУ /Trend/ - Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор.

Как передает Trend, в ходе беседы главы государств обсудили украинский кризис.

"Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном. (...) Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", - написал Зеленский на своей странице в "Twitter".