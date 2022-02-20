Назван способ справиться со слабостью после COVID-19

Врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко рассказал, что слабость у переболевших коронавируса появляется из-за застоя венозной крови, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Руденко объяснил, что движение крови по венам становится более медленным из-за сильной интоксикации организма, которую вызывает COVID-19. Это, в свою очередь, создает дефицит питательных веществ в организме, включая кислорода. «Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость — мышцы тоже недополучают питания», — отметил специалист.

Невролог раскрыл способ справиться со слабостью и призвал ее не перебарывать, поскольку она не связана с ленью. Не стоит требовать от организма такого же состояния, как и до болезни. Однако Руденко посоветовал и не уходить в другую крайность — полный покой. Он порекомендовал постепенно наращивать нагрузки до привычного уровня и гулять три раза в день по десять минут.

«Ориентироваться стоит на свое состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем», — подчеркнул Руденко.

Когда пешие нагрузки станут регулярными и не будут вызывать головокружения, одышки, то можно перейти к легким кардионагрузкам, а после — к силовым упражнениям в привычном объеме.