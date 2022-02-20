Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 423 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 423 млн 62 тыс. 224, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 881 тыс. 378 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 78 млн 457 тыс. 222 инфицированных COVID-19, умер 934 951 пациент.

В Индии подтверждено 42 млн 822 тыс. 473 случая заражения, а число умерших от последствий заражения вирусом составило 511 903.

В Бразилии зарегистрированы 28 млн 177 тыс. 367 случаев заражения, скончались 644 195 пациентов.